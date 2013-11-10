عبد الظاهر يحتفل بهدفه بإشارة رابعة

احتفل أحمد عبد الظاهر مهاجم الاهلي بهدفه في مرمى أورلاندو بايرتس برفع علامة "رابعة".

المهاجم المنتقل للأهلي قادما من إنبي سجل الهدف الثاني للفريق الأحمر في مرمى أورلاندو بايرتس خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الهدف يؤمن تفوق الأهلي على الفريق الجنوب إفريقي، خاصة وأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل بهدف لمثله.

عبد الظاهر كان من المتواجدين دوما في محيط اعتصام رابعة العدوية الداعم لنظام الحكم الذي أقصي برئاسة محمد مرسي.

سجل الهدف الأول في مرمى أورلاندو محمد أبو تريكة، وأحرز الهدف الثاني عبد الظاهر.

وخرج اللاعب عبد الظاهر مستبدلا في الدقيقة 85، ودخل في موقعه رامي ربيعة.