' هاتريك ' كريستيانو يقربه من رقم قياسي

مدريد، (إفي): اقترب البرتغالي كريستيانو رونالدو من تحطيم رقم قياسي جديد مع ناديه ريال مدريد الإسباني عقب الـ"هاتريك" الذي سجله أمس السبت في فوز الـ"ميرينجي" على سوسييداد بنتيجة 5-1 في الليجا.

وتعد هذه الـ"ثلاثية" رقم 19 التي يسجلها كريستيانو في الليجا حيث يتوجب عليه فقط احراز "هاتريك" ثلاث مرات في الدوري الإسباني ليعادل رقمي زارا ودي ستيفانو صاحبي الصدارة بـ22 هاتريك.

ويتفوق كريستيانو على الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة في عدد الثلاثيات التي سجلها في الليجا حيث إن للـ"برغوث" 17 هاتريك فقط.

ومنذ انتقال "صاروخ ماديرا" إلى ريال مدريد الإسباني قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي سجل 225 هدفا في 216 مباراة، من ضمنهم 62 هدفا في 2013 حتى الآن.