المدونة السعودية آلاء بلخي.. أيقونة للموضة في نيويورك

يمكن أن نقول إن المدونة السعودية آلاء بلخي من أيقونات الموضة المعروفات، حيث تتمتع بشعبية واسعة بين الشابات السعوديات، لا سيما في الفترة التي أعقبت إطلاقها ماركة خاصّة بالحقائب، تحمل اسم "فيونكه".

في هذا الموضوع، أردنا أن نعرف أكثر عن آلاء كمدوّنة وأيقونة للموضة، وأن نستكشف معها أسلوبها المميّز في ارتداء الملابس.. فكان لنا معها هذا اللقاء:

كيف بدأ اهتمامك بالموضة؟

لكلّ فتاة اهتمام خاصّ بالموضة. وقد تختلف درجة هذا الاهتمام من فتاة إلى أخرى. بالنسبة إليّ، كانت الموضة هي الطريقة الوحيدة للتعبير عن نفسي، لأنني كنت فتاة خجولة في صغري.

صفي لنا "ستايلك" الشخصي؟

تغلب البساطة على "ستايلي" الشخصيّ عادة، فلست من هواة الطبعات إلا بعض الطبعات البسيطة، كالنقط والخطوط. أحبّ الاكسسوارات اللافتة والغريبة مع الأزياء البسيطة.

لم نعرف عنك اتباعك لقواعد الموضة عموماً. ولكن هل يوجد شيء معيّن لا يمكن أن نراك ترتدينه مستقبلاً؟

كنت أعتقد أنني لن أرتدي الجاكيت الجلديّ. ولكنني ارتديته مؤخّراً. من المستحيل أن أرتدي الـ Jumpsuit، لأنها تتطلب طول القامة، ومن المستحيل أن أرتدي الفرو أو الريش أيضاً.

ما هي القطع التي تدفعين فيها مبالغ كبيرة عادة؟

مع قدومي إلى نيويورك اكتشفت مدى أهميّة الأحذية، لأنني أضطر غالباً إلى المشي مسافات طويلة. لذلك أستثمر أموالي في الأحذية. ولكنني أحبّ ـ عموماً ـ أن أستثمر في القطع الكلاسيكية أو السوداء، والتي أرتديها باسمرار كالاكسسوارات، على سبيل المثال.

القمصان الملونة والتي تحتوي على طبعات أو ترتبط باتجاه معين، أبحث عن بديل لها أرخص ثمناً.

نصيحة تتبعينها دائماً أثناء التسوق؟

قبل أن تشتري أيّ قطعة، تأكّدي من أنّها مناسبة لك وأنك تعلمين تماماً كيف ستنسّقينها. والأفضل دوماً أن تجرّبيها قبل أن تقومي بشرائها.

شاهدناك بين الحضور في عدد من العروض المهمّة في أسبوع الموضة لربيع وصيف ٢٠١٤...حدّثينا عن هذه التجربة؟

حضور عروض أسبوع الموضة كان حلماً بالنسبة إلي. وهذه هي المرة الثالثة التي أحضر فيها هذه العروض. تلقّيت دعوة من Noon By Noor و Tommy Hilfiger، وكانت تجربة رائعة. ولكنني لاحظت التركيز الكبير على المصمّمين ودور الأزياء الكبيرة هناك. وباعتقادي أنّ الموضة يجب ألا تكون محصورة بمجموعة من الناس، بل يجب أن تكون للجميع.

أتفهّم أنّ هذا الأسبوع يحدّد اتجاهات الموضة للجميع، فمثلاً ما تشاهديه هناك يُمكن أن تجديه في ZARA بسعرٍ أقلّ، وهذا شيء رائع.

تحرص كلّ سيّدة سعودية على اختيار العباءة المثالية .. ماهي مميزات العباءة المثاليّة برأيك؟

أمتلك نفس العباءة منذ ٣ سنوات. أهمّ شيء برأيي هو القماش المناسب. يمكن للعباءة أن تحتوي على بعض التطريز أو الزينة، ولكنني أفضّلها دوماً باللون الأسود، حتّى أتمكّن من الاحتفاظ بها لفترة أطول، بدون أن أشعر بالملل.

ماهي المنتجات الجماليه التي لا يمكنك الاستغناء عنها؟

الكونسيلر، أحمر الشفاه، المرطب، الماسكرا. وأحبّ أن استخدم الرموش الاصطناعية دائماً، على أن يكون شكلها طبيعياً ومريحاً؛ والمقشر بالتأكيد.

كيف تقيّمين "ستايل" المرأة السعودية، بالمقارنة مع السيدات في نيويورك والعالم؟

في السعودية، لا تستطيع السيدة الخروج من المنزل بدون مكياج وكعب عالٍ وساعة تحمل اسم ماركة شهيرة... أطمح إلى إزالة هذا الحاجز، كي يمكن للمرأة أن تحصل على "لوك" مرتّب وجميل، من دون المبالغة في اللبس.

نصيحة توجهينها إلى الفتيات في السعودية؟

مع وجود الإنترنت، تسهل متابعة الموضة في العالم. تابعي اتجاهات الموضة العالميّة، واعرفي ما يناسبك منها.

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