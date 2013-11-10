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دراسة: الجينات الوراثية وراء انتشار مرض السكر فى مصر

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دراسة: الجينات الوراثية وراء انتشار مرض السكر فى مصر دراسة: الجينات الوراثية وراء انتشار مرض السكر فى مصر

أوضحت دراسة علمية توضح أسباب انتشار مرض السكر, أن الجينات الوراثية هى التى وراء انتشار المرض بين المصريين!!

ومن جانبه أوضح الدكتور عباس عرابى استشارى أمراض الغدد الصماء والسكر أن الجينات الوراثية تؤثر بشكل كبير فى معدلات الإصابة بمرض السكر, مؤكدا ما ذكرته الدراسة, من إمكانية وجود جينات وراثية فى المصريين أدت إلى انتشار المرض خاصة بين الأطفال حديثى الولادة.

ويبين دكتور عباس أن الخلايا الجينية لمرضى السكر قادرة على تخزين بكميات كبيرة, وهو ما يؤدى عند نقلها إلى الأبناء إلى ارتفاع احتمالات الإصابة بالسكر بالنسبة للأطفال حديثى الولادة.

ويقول دكتور عباس إن العوامل العصبية لا تؤدى للإصابة بالسكر كما يعتقد البعض, ولكن قد يظهر المرض فى حالة وجوده مع ظهور الأعراض.

وعلى الجانب الآخر يشير الدكتور عباس أن هناك أسبابا أخرى فضلا عن الجينات الوراثية تزيد من احتمالات الإصابة بالسكر, من بينها عدم ممارسة الرياضة, وعدم اتباع أنظمة غذائية متوازنة فى عناصرها الغذائية, والسمنة, والتوترات العصبية العديدة.

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مصر 365

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