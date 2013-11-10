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الحمى الروماتيزمية تسبب نزيف الأنف عند الأطفال

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الحمى الروماتيزمية تسبب نزيف الأنف عند الأطفال الحمى الروماتيزمية تسبب نزيف الأنف عند الأطفال

الأطفال فى سن الطفولة يحتاجون لرعاية واهتمام من قبل الأم، وبالأخص فى البدايات من عمرهم، فنزيف الأنف عند بعض الأطفال تفسره بعض الأمهات أنه حالة طارئة نتيجة لضعف فى الشعيرات الدموية ويكون ذلك خاطئا.

قالت الدكتورة آمال البشلاوى، أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم جامعة القاهرة، إن نزيف الأنف يتواجد بنسبة كبيرة بين الأطفال فى سن الطفولة ويكون نتيجة لأسباب وراثية وأسباب أخرى نتيجة لعوامل مكتسبة، مشيرا أن هناك أمراض وراثية فى الدم تؤدى إلى نزيف الأنف هى نقص الصفائح الدموية نتيجة لخلل فى النخاع العظمى أو نتيجة وراثية كخلل فى عمل وظائف الصفائح الدموية نتيجة لنقص وراثى فى تجلط الدم.

وأشارت أستاذ طب الأطفال، أن العوامل المكتسبة تكون نتيجة لنقص مناعى فى الصفائح الدموية نتيجة لالتهابات الفيروسات ونقص فى الصفائح الدموية والتلوث البيئى وتمدد الشعيرات الدموية فى أنف الطفل، لافته إلى أن الحمى الروماتيزمية تكون من ضمن الأسباب التى تسبب نزيف الأنف عند الأطفال.

لذلك توصى آمال جميع الأمهات إذا تعرض أطفالهن إلى نزيف فى الأنف أن يتوجهن فورا إلى الطبيب المختص لمعالجة النزيف، لأنه إذا استمر النزيف لفترة طويلة يؤدى إلى مضاعفات منها أنيميا مزمنة، أو يعطى له الطبيب نقل دم نتيجة لفقدان الدم الكثير.

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مصر 365