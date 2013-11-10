أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

صحيفة روسية: مستخدمو "الانترنت" المصريون يسخرون من سامى عنان

Google+ Print
صحيفة روسية: مستخدمو "الانترنت" المصريون يسخرون من سامى عنان صحيفة روسية: مستخدمو "الانترنت" المصريون يسخرون من سامى عنان

قالت صحيفة "جازيتا" الروسية إن مستخدمى الانترنت المصريين يسخرون على مواقع التواصل الاجتماعى من المرشحين لرئاسة الجدد، ومنهم الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق.

وأضافت الصحيفة الروسية أن إعلان ترشح "سامى عنان" رئيس هيئة أركان الجيش المصرى السابق لرئاسة الجمهورية المصرية، جعله ضحية النكات لمستخدمى الإنترنت بعد أن أعلن طموحاته الرئاسية.

وأوضحت الصحيفة الروسية أن النكات التى بدأت تنتشر فى الــ"فيسبوك" تتم معالجتها ببرامج "فوتوشوب" وتظهر صورة عنان وهو يقرأ جريدة وتحيط به شخصيات من مسلسل "الأصدقاء" الأمريكى ولكن عنان نفسه حتى الآن لم يستجب لنكات المصريين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط