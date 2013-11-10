صحيفة روسية: مستخدمو "الانترنت" المصريون يسخرون من سامى عنان

قالت صحيفة "جازيتا" الروسية إن مستخدمى الانترنت المصريين يسخرون على مواقع التواصل الاجتماعى من المرشحين لرئاسة مصر الجدد، ومنهم الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق.

وأضافت الصحيفة الروسية أن إعلان ترشح "سامى عنان" رئيس هيئة أركان الجيش المصرى السابق لرئاسة الجمهورية المصرية، جعله ضحية النكات لمستخدمى الإنترنت بعد أن أعلن طموحاته الرئاسية.

وأوضحت الصحيفة الروسية أن النكات التى بدأت تنتشر فى الــ"فيسبوك" تتم معالجتها ببرامج "فوتوشوب" وتظهر صورة عنان وهو يقرأ جريدة وتحيط به شخصيات من مسلسل "الأصدقاء" الأمريكى ولكن عنان نفسه حتى الآن لم يستجب لنكات المصريين.