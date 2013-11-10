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الجزائر تدعو المغرب لعدم إقحام ملف "الصحراء" فى العلاقات الثنائية

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الجزائر تدعو المغرب لعدم إقحام ملف "الصحراء" فى العلاقات الثنائية الجزائر تدعو المغرب لعدم إقحام ملف "الصحراء" فى العلاقات الثنائية

طالبت الجزائرية، اليوم الأحد، السلطات المغربية بعدم إقحام ملف إقليم الصحراء فى العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب ما جاء فى مؤتمر صحفى لوزيرى الخارجية والإعلام الجزائريين، رمطان لعمامرة، وعبد القادر مساهل، عقد بالعاصمة.

وقال لعمامرة إن "مواقف الجزائر ثابتة وصارمة ونحن نميز بوضوح بين مسألة الصحراء التى تندرج فى إطار تصفية الاستعمار، وهى على طاولة الأمم المتحدة، وبين علاقاتنا الثنائية مع المغرب".

وأضاف أنه "فى العلاقات الثنائية هناك اتفاقات وقواعد سير مكتوبة أو ضمنية، سواء كانت خاضعة للقانون أو لتاريخنا المشترك، لا يجب انتهاكها الذى يدل على فقر أخلاقى لأولئك الذين يتجاوزون هذا النوع من المرجعيات التاريخية".

وكان لعمامرة يرد على سؤال صحفى بشأن الأزمة الدبلوماسية التى نشبت مؤخرًا بين البلدين بشأن ملف الصحراء، والتى وصلت حد استدعاء السفراء واقتحام مقر القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء وإنزال العلم من قبل أحد المتظاهرين أواخر الشهر الماضي.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه لا يمكن الرد على أى شيء يقال فى المغرب، والصمت فى بعض الأحيان أبلغ رد، لأن الاعتداء على القنصلية الجزائرية والعلم الوطنى مدان بحكم القوانين الدولية".

وتابع أن "الجزائر طلبت رسميًا المشاركة فى التحقيق فى الحادث، ونرفض فرضية العمل المعزول التى قدمتها السلطات المغربية"

وختم لعمامرة "السلطات المغربية تعرف جيدًا كيف تخرج من هذه الورطة"، على حد قوله.

واحتشد أول أيام الشهر الجارى، مئات المغاربة، أمام مقر القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء، رافعين شعارات تطالب السلطات الجزائرية بـ"عدم التدخل فى الشئون الداخلية المغربية"، و"الكف عن الانحياز" لجبهة "البوليساريو"، التى تسعى إلى انفصال إقليم الصحراء عن المغرب.

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مصر 365

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