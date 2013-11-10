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تعاون بين مصر و"الأوروبى" ضمن الاتحاد من أجل المتوسط

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تعاون بين مصر و"الأوروبى" ضمن الاتحاد من أجل المتوسط تعاون بين مصر و"الأوروبى" ضمن الاتحاد من أجل المتوسط

فى إطار جهود وزارة الخارجية لتوظيف علاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبى لتنفيذ خطة المصرية على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى، عقد السفير أبو بكر حفنى محمود، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الاتحاد الأوروبى والمشاركة الأورومتوسطية، اجتماعا تنسيقيا بمقر وزارة الخارجية، مع "مارك لافارنى"، مستشار مبادرة تمويل المشروعات العمرانية المستدامة فى إطار الاتحاد من اجل المتوسط، وذلك بحضور السيد الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، وممثلى عدد من الجهات المصرية المعنية التى شملت كلاً من الصندوق الاجتماعى للتنمية، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، ووحدة الدعم الفنى وتنمية القدرات برئاسة مجلس الوزراء، وهيئة نقل العام.

شهد الاجتماع استعراض عدد من المشروعات المؤهلة للتمويل من قبل المبادرة، وفى مقدمتها مشروع تطوير منطقة مطار إمبابة بمحافظة الجيزة, ومشروع تطوير منطقة "إسنا"، فضلا عن تطوير منظومة النقل النهرى وعدد من المشروعات المقدمة من قبل الصندوق الاجتماعى للتنمية، كما تم إلقاء الضوء على النجاحات المصرية فى مجال تطوير العشوائيات، لاسيما فى منطقتى "زرزارة" ببورسعيد، والتى تم الانتهاء من تنفيذها خلال ثلاثة شهور فقط، فضلا عن منطقة عشش شارع السودان.

جدير بالذكر أن عددا من مؤسسات التمويل الأوروبية تنخرط فى تنفيذ المشروعات التى يتم اقتراحها من قبل دول جنوب المتوسط، ومن بينها مصر، على أن يتم الترويج لها من خلال مبادرة تمويل مشروعات التنمية العمرانية المستدامة، وتشمل هذه المؤسسات التمويلية كلاً من بنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألمانى. هذا، ومن المقرر أن يجرى وفد من هذه المؤسسات زيارة إلى القاهرة فى ديسمبر المقبل بغية التعرف على التفاصيل الفنية ذات الصلة بالمشروعات المشار إليها.

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مصر 365

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