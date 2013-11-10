اعتصام ممرضات مستشفى سفاجا للمطالبة بتحسين الرواتب

اعتصم عدد من ممرضات مستشفى سفاجا المركزى داخل المستشفى، للمطالبة بتحسين الرواتب وتسويتهن بزميلاتهن بمستشفيات الغردقة والقصير .

وكان مديرعام الصحة الدكتور محمد السيد قد تلقى اخطارا من مستشفى سفاجا المركزى يفيد قيام الممرضات بالإعتصام وتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأوضاع والرواتب المالية، أسوة بممرضات القصير والغردقة.

وقال الدكتورالسيد انه تم التفاوض مع المعتصمات ، وإعداد مذكرة بمطالبهن لبحث مدى امكانية التسوية ، وانتهت الوقفة الاحتجاجية .

ومن جانبه، أكد مصدر طبى بمستشفى سفاجا المركزى أن حركة العمل بالمستشفى منتظمة، ولم تتاثر بإعتصام الممرضات .