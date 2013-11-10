"بيطرى بنى سويف" تنظم 7 قوافل لخدمة مراكز المحافظة

تنظم كلية الطب البيطرى جامعة بنى سويف، 7 قوافل بيطرية فى المراكز السبعة الإدارية ابتداء من اليوم الأحد بمعدل قافلة واحدة أسبوعياً وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالمحافظة.

ومن ناحيته أكد مجدى القاضى عميد الكلية، أن الجامعة حريصة على أداء دورها فى خدمة المجتمع وتنميته وكذلك رعاية الثروة الحيوانية بالمحافظة لافتاً إلى أن القافلة سوف تضم عددا من الأطباء والمعدات لتوقيع الكشف الطبى على المواشى وتقديم العلاج اللازم ومعرفة ما إذا كان هناك حالات إصابات بأمراض جديدة من عدمه.

وأشار القاضى إلى أن القافلة سوف تنهى عملها الخميس الموافق 26 /12/2013 وذلك لخدمة قرى، إبشنا التابعة مركز بنى سويف، صفط الشرقية بالواسطى، دلاص بناصر، كفر منصور مركز ببا، قاى بإهناسيا، الفنت بالفشن بالإضافة إلى بندر سمسطا.

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