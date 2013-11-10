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“مبصر” اختراع بجامعة المنوفية يساعد المكفوفين على الحركة يفوز بمسابقة “I2P” العالمية

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اختراع مبصر

اختراع مبصر

حقق الفريق الطلابى المصرى “مبصر” بكلية الهندسة الالكترونية بمنوف جامعة المنوفية المركز الأول فى المسابقة العالمية (I2P) أفكار قابلة للتطبيق المقامة حاليا بدولة البرازيل متفوقا على أبحاث طلاب الولايات المتحدة الأمريكية و إنجلترا المنافسة له عن إختراع ” مبصر” لمساعدة المكفوفين على الاحساس بالاشياء والحركة بدون قيود.

ويتكون فريق المصرى من 8 طلاب بالكلية وإشراف الدكتور زياد الصغير أستاذ الهندسة وعلوم الحاسبات بكلية الهندسة الالكترونية بمنوف
> ” إختراع مبصر” عبارة عن حزام سهل الارتداء للاشخاص المكفوفين ليساعدهم على التحرك اثناء تنقلاتهم اليوميه بطريقه سهله وآمنة ودون الاعتماد على اى شخص مساعد او أدوات تشغل ايديهم .

وأوضح الدكتور زياد الصغيرالمشرف على المشروع أن إختراع ” أن حزام ” مبصر” يمكن للشخص الكفيف ان يتحرك دون الاصطدام باى عوائق حيث يحتوى الحزام على كاميرا ثلاثية الأبعاد وبرنامج لترجمة المشاهد المصورة إلى ،ويتولى الحزام تنبيه حامله باماكن وجود تلك العوائق عن طريق حاسة اللمس حيث يوجد بالحزام ثلاث محركات اهتزاز صغيره”تشبه محركات الاهتزاز التى توجد بالهاتف المحمول” مثبته يمين ويسار ومنتصف الحزام من الداخل.

وأكد مشرف المشروع أن مستخدم الحزام يمكنه التعرف على اغلب العوائق التى من الممكن ان تقابله اثناء تحركه مثل (الباب ,السلم ,الكرسى)وخاصة اذا كانت ضمن العوائق المسجله مسبقا على النظام الموجود بالحزام, ويتم تنبيه حامل الحزام باسماء تلك العوائق عن طريق الصوت من خلال سماعه بلوتووث يضعها الشخص الكفيف باذنه.

وقال إن نظام التشغيل تم تطويره ليعطى الحزام الجديد الشخص الكفيف الاحساس الكامل بالبيئه المحيطه حوله,وليس فقط مجرد العوائق الموجوده امامه مباشره، كما أن ذلك النظام قابل للتوسع باضافه بعض الوظائف الاخرى غير التحديد والتعرف على العوائق, فمن الممكن ايضا على سبيل المثال أن ينبه الحزام الشخص الكفيف بأسماء اصدقائه اذا كانوا موجودين امامه او حوله.

وكان مشروع مبصر قد تاهل عن للمشاركة فى العديد من المسابقات الإقليمة (الامارات)والقارية (جنوب أفريقيا) وليفوز بالمركز الأول فى المسابقة العالمية (I2P) أى أفكار قابلة للتطبيق بدولة البرازيل.

فريق اختراع مبصر

فريق اختراع مبصر

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