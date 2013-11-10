سويسرا مستعدة لاستضافة المفاوضات المقبلة حول الملف الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، أن سويسرا “على استعداد لاستضافة المراحل المقبلة” من المحادثات حول الملف النووي الإيراني، ورحبت في الوقت نفسه بـ”التقدم المسجل في الملف النووي الإيراني”.

وأعرب البيان الرسمي، عن “ارتياح سويسرا لهذا التقدم، الذي يشكل خطوة نحو مزيد من الأمن في العالم، وهو من أولويات السياسية الخارجية لسويسرا”. واعتبرت سويسرا أيضاً أن “هذا التقدم يؤكد أهمية الطريق الديبلوماسية الوحيدة في حمل حل دائم لهذه المسألة، برضا كافة الأطراف المعنية”.

> وتعهدت سويسرا أيضاً بالاستمرار في “دعم الجهود الديبلوماسية في هذا الاتجاه”.

وستكون الجولة الثالثة للمفاوضات بين إيران والدول الست، في خلال ستة أسابيع، أولها جرت في منتصف أكتوبر في جنيف.