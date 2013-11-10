وزير الإتصالات يزور الهيئة العربية للتصنيع ويطلع على أحدث إمكانياتها

قام المهندس عاطف حلمي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة اليوم للهيئة العربية للتصنيع للتباحث مع الفريق عبد العزيز سيف رئيس الهيئة لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وكيفية استغلال إمكانيات الهيئة التصنيعية والتكنولوجية في مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة “طاقة الشمس والرياح” من خلال جولة بالمعرض الدائم بمقر الجهاز التنفيذي للهيئة.

وعقب إنتهاء الجولة بالمعرض إنتقل وزيرالاتصالات يرافقه الفريق عبد العزيزلمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة لتفقد خطوط الإنتاج وورش التليفزيونLED/3D/SMART و التجميع الآلي للمكونات السطحية SMC و ورشة العدادات الالكترونية لقياس الطاقة الكهربية و معمل تصميم الدوائر المتكاملة عالية الكثافة VLSI DESIGN CERNTER وورشة صناعة ضفائر الطائرات وورشة تصنيع أجهزة الملاحة الجوية,بالإضافة لمنتجات المصنع من السنترالات الالكترونية كبيرة ومتوسطة السعة التى تعمل بالألياف الضوئية معدات الاتصالات التى تعمل بنظام CDMA بالإضافة الى العدد التليفونية اللاسلكية العاملة معها FWT والعدادت الالكترونية .

واشار الفريق عبد العزيز ان الهيئة ساهمت بالجزء الأكبر من عمليات تطوير أعمال قراءة عدادات الكهرباء بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء، حيث قدم مصنع الالكترونيات – بالهيئة العربية للتصنيع أول نظام قراءة العدادات من خارج الشقة باستخدام نفس العدادات الميكانيكية المتوفرة – مع نظام أخذ القراءات آلياً وتفريغها مباشرة فى مراقبات الكهرباء ليتم استخراج الفواتير بطريقة آلية وذلك من خلال توريد وتركيب حوالى نصف مليون وحدة من هذه الأنظمة بالإضافة إلي التليفزيونات.