اعوجاج الفم وعدم إغلاق العين أعراض الإصابة بورم الغدة النكافية

الغدة النكافية هى أكبر الغدد اللعابية فى جسم الإنسان، وتوجد تحت الأذن وفوق الفك، ولها قناة تفتح فى الفم لتوصيل إفرازات الغدة لتسهيل البلع والمضغ، كما أن بها بعض الإنزيمات والتى تساعد فى عملية الهضم.

يقول د. شريف نبيل أخصائى الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة مستشفى مصر للطيران، إن الغدة النكافية معرضة للإصابة بالأورام و80% منها تكون حميدة، وتكون نادرة الحدوث فى الأطفال ولكن تزيد نسبة إصابة الأطفال بالأورام الخبيثة فى الغدة النكفية بمعدل قد يفوق الكبار.

وأشار د. شريف إلى أنه فى حالة عندما إصابة الغدة بالورم يبدأ المريض فى الشكوى من تورم تحت الإذن وفى الخد وقد تكون مؤلمة، وقد يكبر الورم فيضغط على العصب السابع، والذى يمر داخل أنسجة الغدة، فيؤدى إلى بعض الأعراض مثل الشعور باعوجاج فى الفم وعدم القدرة على إغلاق العين على نفس الناحية بقوة، وأعراض أخرى وذلك يرجع إلى أن العصب السابع يغذى عصبيا عضلات الوجه والتى سوف تتأثر بتأثر العصب، وفى هذه الحالة تكون احتمالات أن يكون الورم خبيث مرتفعة.

وسوف يحتاج المريض إلى عمل بعض الفحوصات، وأهمها الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسى وذلك لتشخيص الحالة بصورة دقيقة، وفى بعض الأحيان قد نحتاج إلى عينة من أنسجة الورم، وتكون عن طريق إبرة خاصة وباستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية.

أوضح أن العلاج يكون جراحيا باستئصال الورم وأنسجة الغدة بحيث يتم استئصال الفص الذى بداخله الورم، سواء كان السطحى أم العميق، وفى حالة الورم الخبيث فقد يحتاج المريض لعلاج إشعاعى بعد الجراحة ويحدده الطبيب المعالج.