أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إزالة 40 مخالفة بناء بالمنوفية

Google+ Print

IMG_6671

تمكنت قوات الأمن بالمنوفية من إزالة  40 مخالفة مابين أكشاك خشبية ومعدنية بجسر ترعة البتانونية وكذلك مبانى بالطوب والخرسانة المسلحة تم بناؤها بطول جسر الترعة وبمحاذاة سور جامعة المنوفية ، وقد تبين خلال تنفيذ الإزالة أن هناك أشخاص محددين يقومون بالاتجار فى هذه المحلات حيث قاموا ببنائها وتأجيرها أو بيعها رغم امتلاكهم لمحلات مرخصة فى ذات المنطقة .

ولقيت الحملة صدى شعبى طيب وترحيبا من عموم المواطنين وخصوصا سكان المنطقة وكذلك طلاب وأساتذة الجامعة كما طالبوا باستمرار هذه الحملات فى باقى المواقع .

من جانبه أكد محافظ المنوفية الدكتور أحمد فوزي أن هذه الحملات تأتى فى إطار بسط سلطة القانون وفرض هيبة الدولة وقطع الطريق على المخالفين مشددا علي أنه حان الوقت ليتحمل الجميع مسئوليته وأن يقوم كل مسئول بواجبه حتي نستطيع النهوض بهذا البلد مشيرا فى الوقت ذاته أن كل مواطن يجب أن يتحرك ويتصرف بوازع من الإحساس الوطني وأن يحرص علي عدم مخالفة القانون .

 

IMG_6688

 

 

 

IMG_6685

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "