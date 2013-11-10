إزالة 40 مخالفة بناء بالمنوفية

تمكنت قوات الأمن بالمنوفية من إزالة 40 مخالفة مابين أكشاك خشبية ومعدنية بجسر ترعة البتانونية وكذلك مبانى بالطوب والخرسانة المسلحة تم بناؤها بطول جسر الترعة وبمحاذاة سور جامعة المنوفية ، وقد تبين خلال تنفيذ الإزالة أن هناك أشخاص محددين يقومون بالاتجار فى هذه المحلات حيث قاموا ببنائها وتأجيرها أو بيعها رغم امتلاكهم لمحلات مرخصة فى ذات المنطقة .

ولقيت الحملة صدى شعبى طيب وترحيبا من عموم المواطنين وخصوصا سكان المنطقة وكذلك طلاب وأساتذة الجامعة كما طالبوا باستمرار هذه الحملات فى باقى المواقع .

من جانبه أكد محافظ المنوفية الدكتور أحمد شيرين فوزي أن هذه الحملات تأتى فى إطار بسط سلطة القانون وفرض هيبة الدولة وقطع الطريق على المخالفين مشددا علي أنه حان الوقت ليتحمل الجميع مسئوليته وأن يقوم كل مسئول بواجبه حتي نستطيع النهوض بهذا البلد مشيرا فى الوقت ذاته أن كل مواطن يجب أن يتحرك ويتصرف بوازع من الإحساس الوطني وأن يحرص علي عدم مخالفة القانون .