الزراعة تباشر مشروعات تدوير قش الأرز والقضاء على السحابة السوداء بالقليوبية

قام الدكتور أشرف الغنام رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة بتفقد عدد من الموقع التي يقام بها مشروعات لتدوير قش الأرز وتحويله إلى أعلاف غير تقليدية لتكون سماد حيوي صالح للبيئة والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء .

وتوجه إلى قرية الصغير بالقناطر الخيرية برفقة الدكتور عادل المصلح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ، واستمعا إلى شكوى المواطنين وأكد الموطنين من تضررهم البالغ من مكامير الفحم الموجودة وسط التجمعات السكنية وعلي الطرق العامة.

وأكد أن الدولة تتبنى هذه المشروعات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة ، و أن هناك بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والزراعة للقضاء على التلوث من خلال منع حرق قش الأرز ، مؤكدا أن الدولة تتبني سياسة الترغيب وليس الترهيب حيث يتم توعية المزارعين بفوائد عديدة من إقامة مثل هذة المشروعات ، وأكد على توفير المكابس المخصصة لكبس القش لإزالة المعوقات التي تواجه الفلاح ، وشددعلى أهمية قيام الجمعيات الزراعية بتوفير البلاستيك والألومنيوم لدعم الفلاح.

صرح الغنام خلال الجولة أن هناك خطة تعدها وزارة الزراعة لتوفير ٩ مليار جنيه تدفعها الدولة لتحويل بنزين ٨٠ الي بنزين ٩٢ عن طريق تدوير قش الأرز.

من جانبه اكد المهندس عادل مصلح وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية ، أن محافظة القليوبية تعتبر من أول المحافظات التي تولي مثل هذة المشروعات إهتمام كبير منذ ٤ سنوات ، حيث تم أعداد خطة كاملة للقضاء على حرق قش الأرز والإستفادة منه كأعلاف و أسمدة غير تقليدية وذالك عن طريق توفير محاضرات إرشادية لتوعية المزارعين بكيفية الإستفادة من قش الأرز وكذالك توفير الإمكانيات العملية المتاحة مثل المكابس.