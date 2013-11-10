رشّحي معنا أجمل إطلالة لهذا الأسبوع

شاهدنا في هذا الأسبوع العديد من الإطلالات الرائعة في احتفالات السجادة الحمراء حول العالم، حيث أقيمت حفلة توزيح جوائز CMA، بحضور أشهر النجمات المتألّقات، إذ ظهرت النجمة Carrie Underwood بـ٩ إطلالات مختلفة (شاهديها هنا)، بينما ظهرت المغنية الشابة Taylor Swift بفستان ملكيّ باللون الأحمر، حمل توقيع المصمّم اللبنانيّ إيلي صعب.

تكرّر اسم الممثلة الجميلة Jessica Biel في قائمتنا هذه، حيث ظهرت متألقة بإطلالتين، كانت من أجمل إطلالاتها على الإطلاق. كانت إحداهما باللون الأبيض من Chanel، بينما كانت الثانية من Dior باللونيين الأبيض والأسود، مع لمسة من النيون.

حملت قائمتنا لهذا الأسبوع أسماء العديد من النجمات المتألقات مثل: Victoria Beckham، Katy Perry الممثلة الهندية Priyanka Chopra ، والملكة ماكسيما ملكة هولندا.

شاهدي معنا أجمل الإطلالات لهذا الأسبوع، ورشّحي أجمل إطلالة برأيك.

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