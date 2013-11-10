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"تمرد غزة" تطالب السلطة الفلسطينية بإعلان "حماس" حركة محظورة

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"تمرد غزة" تطالب السلطة الفلسطينية بإعلان "حماس" حركة محظورة "تمرد غزة" تطالب السلطة الفلسطينية بإعلان "حماس" حركة محظورة

طالب الدكتور أحمد الغنام نائب رئيس حملة تمرد غزة، السلطة الفلسطينية بإعلان حركة حماس حركة محظورة، لأنها تضر بالأمن القومى الفلسطينى، وتضر علاقة فلسطين بدول الجوار.

وقال إن الشارع الفلسطينى فى غزة متعطش للتخلص من حكم حركة حماس نتيجة لقمعها الممنهج، مطالبا الشعب الفلسطينى بالوقوف ضد الحركة، بسبب إرهابها للمواطنين وأيضاً ترويع الناس عبر جناحها المسلح "كتائب عز الدين القسام"، على حد قوله.

وأضاف الغنام، خلال المؤتمر الصحفى بمقر حزب التجمع اليوم الأحد، أن الشعب الغزاوى يريد إسقاط نظام الحكم المستمر منذ 7 سنوات، والذى يرفض إجراء الانتخابات ومستمر فى الظلم والاستبداد، مطالباً المواطنين بقطاع غزة بالنزول إلى الشوارع لرفض النظام مع الالتزام بالسلمية.

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مصر 365