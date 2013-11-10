إسرائيل تعتقل صيادين فلسطينيين قبالة سواحل شمال غزة

اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية اثنين من الصيادين الفلسطينيين، عقب إطلاق الأعيرة النارية على مركب الصيد الذى كان يقلهما قبالة سواحل شمال قطاع غزة.

وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش، فى تصريح صحفى، إن قوات الاحتلال اعتقلت الصياد صدام صالح أبو وردة "23 عاما" وشقيقة محمود صالح أبو وردة "21 عاما"، فى الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم (بالتوقيت المحلى) فى مياهنا الإقليمية المتعارف عليها دوليا.

> وأشار عياش إلى أن الشقيقين المعتقلين من بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، واقتادتهما البحرية الإسرائيلية إلى أحد مراكز التحقيق داخل الأراضى المحتلة عام 1948.

> وتمارس بحرية الاحتلال انتهاكات متكررة بحق صيادى قطاع غزة، من خلال الاعتقالات وتقليل مساحة الصيد وإطلاق النار تجاههم. ووفقا لاتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993، تتحدد مسافة صيد الأسماك قبالة سواحل القطاع على البحر المتوسط بواقع 20 ميلا بحريا (حوالى 37 كم)، غير أن سلطات الاحتلال قلصت هذه المسافة بصورة تدريجية إلى أن وصلت 6 أميال وفى بعض الأحيان 3 أميال.

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