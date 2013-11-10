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أمير الكويت يتلقى رسالة شفاهية من نظيره القطرى

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أمير الكويت يتلقى رسالة شفاهية من نظيره القطرى أمير الكويت يتلقى رسالة شفاهية من نظيره القطرى

تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، رسالة شفاهية من الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر تعلقت بالعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية •
> وأبلغ الرسالة لأمير الكويت، وزير خارجية قطر الدكتور خالد بن محمد العطية، بحضور وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزير الخارجية، بالإنابة الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، من الجانب الكويتى.
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