البورصة تفقد 1.7 مليار جنيه مع مواصلة تراجع مؤشراتها جماعياً بالمنتصف

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها الجماعي، بعد مرور ساعتين على تعاملات جلسة اليوم، بضغط من مبيعات المستثمرين العرب والأجانب، باتجاه جني الأرباح بعد الصعود الحاد الذي شهدته المؤشرات خلال الأسبوع الماضي، رفعت من قيم الأسهم السوقية بشكل كبير، ليتراجع رأسمال البورصة السوقي بقيمة مليار و700 ملون جنيه.

تراجع مؤشر البورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.35%، بمقدار 22 نقطة، ليسجل 6,393.57 نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.38%، بمقدار نقتطين، ليسجل 537.53 نقطة.

تراجع أيضاً مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.37%، بمقدار 3 نقاط، ليسجل 895.44 نقطة.