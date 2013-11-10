مقتل وإصابة 17 شخصا إثر انفجار مزدوج بسيارتين مفخختين وسط السماوة بالعراق

أفاد مصدر أمني بمحافظة المثنى اليوم بأن 17 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار مزدوج بسيارتين مفخختين وسط السماوة بمحافظة المثنيى .

وقال المصدر إن سيارتين مفخختين انفجرتا ظهر اليوم الأحد بمنطقة الرميثة في مدينة السماوة مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة في حصيلة قابلة للزيادة .

وأضاف المصدر ان قوات الأمن سارعت الى موقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا حوله ، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج وجثث القتلى الى دائرة الطب الشرعي .

يذكر أن محافظة المثنيى تعتبر من المحافظات المستقرة أمنيا ، إلا ان بعض المناطق منها تشهد بين الحين والآخر أعمال عنف تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية .

أ ش أ