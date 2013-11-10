أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مقتل وإصابة 17 شخصا إثر انفجار مزدوج بسيارتين مفخختين وسط السماوة بالعراق

Google+ Print
مقتل وإصابة 17 شخصا إثر انفجار مزدوج بسيارتين مفخختين وسط السماوة بالعراق مقتل وإصابة 17 شخصا إثر انفجار مزدوج بسيارتين مفخختين وسط السماوة بالعراق

ارشيفية

أفاد مصدر أمني بمحافظة المثنى اليوم بأن 17 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار مزدوج بسيارتين مفخختين وسط السماوة بمحافظة المثنيى .

وقال المصدر إن سيارتين مفخختين انفجرتا ظهر اليوم الأحد بمنطقة الرميثة في مدينة السماوة مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة في حصيلة قابلة للزيادة .

وأضاف المصدر ان قوات الأمن سارعت الى موقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا حوله ، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج وجثث القتلى الى دائرة الطب الشرعي .

يذكر أن محافظة المثنيى تعتبر من المحافظات المستقرة أمنيا ، إلا ان بعض المناطق منها تشهد بين الحين والآخر أعمال عنف تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا