نصائح Selena Gomez لبشرة ناعمة في الشتاء

مع بداية أيَّام الشتاء، ستجدين ـ بالتأكيد ـ أنَّ جفاف اليدين وتشققهما هما من أكثر الأمور المزعجة التي ستواجهكِ. يكمن الحل الذي تقوم به كل سيِّدة ـ بالتأكيد ـ في استخدام الكريمات المرطِّبة لليدين. ولكنَّها لا تكفي لوحدها.

وتشدّد شابَّة هوليوود سيلينا جوميز على أنَّ تعريض الجلد للماء يجفّف البشرة بشكل أسرع، بسبب تبخّر المياه، وتلاشي الرطوبة من على الجلد. وكلَّما استخدمتِ الماء بشكل أكبر في الشتاء، خلال القيام بالأعمال المنزليَّة وغيرها، فإنَّكِ ستحتاجين إلى مزيد من النَّصائح التي نقدِّمها لكِ، وفق التالي:

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1. تجنَّبي استخدام الصابون على جسمكِ عند الاستحمام، خصوصاً أنواع الصابون التي تكون معطرة ومضادَّة للبكتيريا، بسبب كونها من أكثر العوامل التي تزيد البشرة جفافاً. واستعيضي عن تلك المواد برغوة الجسم التي تحتوي في مكوِّناتها على المرطِّبات.

2. بعد الاستحمام، قومي بتجفيف جسمكِ بمنشفة لطيفة وناعمة على البشرة، وبطريقة التربيت على الجسم، لا الفرك.

3. احبسي الرطوبة داخل بشرتكِ، بعد تجفيف جسمكِ مباشرة، بواسطة الكريم المفضَّل لديكِ. ويفضَّل أن تقومي باختيار المرطِّبات ذات التركيبات الكريميّة، التي تحتوي على الماء والزيوت.

4. وللمناطق الشديدة الجفاف والخشونة، كالركب والأكواع، قومي بشراء مرطِّب ثقيل خاصّ بها؛ وذلك حتى تتجنَّبي جفافها وتشققها.

5. وللحصول على أصابع ناعمة، تجنَّبي الاكتفاء بترطيب اليدين مرَّة أو مرَّتين في اليوم؛ فالدول العربيَّة تعاني من هواء شديد الجفاف في فصل الشتاء. لذا احمي بشرتكِ من عناصر البيئة عن طريق ترطيبها 3 مرَّات يومياً، على الأقل.

6. وللحصول على أصابع حريريَّة، يمكنكِ أن تدلِّكي يديكِ بزيت الزيتون لمدَّة 10 دقائق أسبوعيّاً.

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