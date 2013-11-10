المنشطات الهرمونية تزيد من الصفات الذكورية للسيدات

فى ظل رغبة بعض السيدات فى منافسة الرجال على بعض الألعاب العنيفة كرفع الأثقال وكمال الأجسام، أدى ذلك إلى زيادة تناول بعض السيدات إلى الستيرويد (منشطات هرمونية) للتأثير على شكل الجسم.

ويقول الدكتور أحمد زيدان أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق وعالم زائر بمنظمة الأغذية والأدوية الأمريكية بمريلاند فى أمريكا، إن عددا من الدراسات والأبحاث التى أجريت مؤخرا كشفت عن ارتفاع خصائص الذكورة لدى بعض النساء عند الاستخدام المفرط للستيرويدات ومنھا نمو شعر على الجسم وتقليص حجم الصدر، وتضخيم الصوت وعدم انتظام الدورة الشهرية، وقد يؤدى أيضا إلى ضعف الأوتار المفصلية وزيادة فرص الإصابة بسرطان الكبد مع تراجع ملحوظ لقدرة جسم الشاب عن إفراز التستوستيرون الطبيعى.

وأضاف زيدان أما عن الآثار النفسية فقد تدفع الستيرويدات السيدات إلى العدوانية أو أن تكون حادة الطباع، مما يتسبب فى تراجع الثقة بالنفس وضعف الشخصية، مشيرا إلى أن بعض المفرطين فى استخدام الستيرويدات يقعون فريسة لإدمانه، مما يسبب الغثيان، والصداع، والدوار، والشعور بالاكتئاب والانفعال عند الإقلاع عنھا. كذلك تقل ثقة الشاب فى قدراته الجسدية مما يدفعه إلى تعاطى المزيد من الستيرويدات.

وأشار زيدان إلى أن هذه المركبات بل السموم تحسن فقط القشرة الخارجية للجسم فيبدو ويؤدى بشكل أفضل مع تدمير بطىء داخلى قد يدفع الشخص إلى الانهيار الجسدى والمعنوى فيما بعد.