أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

99% من الدول الأوروبية خالية من فيروس شلل الأطفال

Google+ Print
99% من الدول الأوروبية خالية من فيروس شلل الأطفال 99% من الدول الأوروبية خالية من فيروس شلل الأطفال

تنتقل عدوى فيروس شلل الأطفال من شخص إلى آخر عن طريق الفم أو الأنف، إذ إن أصغر قطرة من اللعاب يمكن أن تنشر الفيروس.

وأشار موقع "Deutsche Welle" إلى أنه يمكن الإصابة بفيروس شلل الأطفال من خلال الاتصال المباشر بين شخص مصاب وآخر سليم، حيث يدخل الفيروس الجسم عبر الفم إلى الأمعاء، وينتقل عبر الأوعية الدموية إلى الخلايا العصبية.

وأوضح أن معظم الأشخاص الذين يصابون بعدوى فيروس شلل الأطفال لا تظهر عليهم أعراض واضحة، وبالتالى ربما لا يعلمون بإصابتهم بالفيروس، وفى العادة، تظهر أعراض فيروس شلل الأطفال خلال السنة الأولى من الإصابة، كما يمكن أن تؤدى الإصابة بالفيروس إلى أضرار دائمة، وآثار على المدى الطويل، من بينها تشوهات عظمية واضطرابات فى النمو وشلل دائم وألم شديد فى العضلات وصعوبات فى التنفس والبلع، إضافة إلى التعب المستمر.

وأضاف أن التطعيم يعتبر السلاح الأساسى للوقاية من مرض شلل الأطفال، ومنذ بداية ستينيات القرن الماضى يُقدم لقاح ضد شلل الأطفال يهدف إلى تحفيز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة تتعرف على الفيروس، وتهاجمه وتقضى عليه، حتى أصبحت جميع الدول الأوروبية خالية من فيروس شلل الأطفال، حيث تم تخفيض حالات الإصابة بشلل الأطفال منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضى بنسبة أكثر من 99% ، أما فى أسيا وأفريقيا يوجد عدد قليل من الإصابات بالفيروس كل عام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365