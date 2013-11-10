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السيسي يلتقي الرئيس الفلسطينى لبحث تطورات عملية السلام و الاستقرار بالشرق الأوسط

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السيسي يلتقي الرئيس الفلسطينى لبحث تطورات عملية السلام و الاستقرار بالشرق الأوسط السيسي يلتقي الرئيس الفلسطينى لبحث تطورات عملية السلام و الاستقرار بالشرق الأوسط

الفريق أول عبدالفتاح

أجرى الفريق أول عبد الفتاح السيسى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى مباحثات اليوم مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والوفد المرافق له الذى يزور حالياً .

تناول اللقاء التطورات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة وانعكاسها علي عملية السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط ، وإستعرض الجانبان الموقف السياسي الراهن والجهود المبذولة لتوحيد الصف وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية .

وأكد الفريق أول السيسي ان مصر ستظل دائما تدعم المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في اقامة دولته المستقلة . وقدم أبو مازن الشكر على الدور الرئيسى الذي تقوم به مصر فى دعم القضية الفلسطينية لتحقيق المصالحة بين الاطراف الفلسطينية .

حضر اللقاء الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والوفد الفلسطينى المرافق .

أ ش أ

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