فاضل: الطيران يشارك بـ15 مليارا في الدخل القومي ويسدد 3.5 مليارات ضرائب

أكد المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني تضاعف الاسطول العربي من الطائرات ونمت حركة الركاب من 113 مليون مسافر الى 255 مليون مسافر في عام 2012 ، وهي قفزات لم تكن لتحققها شركات الطيران لولا مساندة الحكومات والهيئات وأيضا جهود العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وقال إن قطاع الطيران المدني هو محفز كبير للتنمية والاستثمار وخلق فرص العمل، وكل منا يستطيع أن يلمس الدور الذي يلعبه الطيران المدني في التنمية الاقتصادية والتواصل البشري والتجاري , اضاف يشارك قطاع الطيران المدني بحوالي 15 مليارا جنيه مصرى اي حوالي 1,2 % من اجمالى الناتج المحلى 7,7 مليارات جنيه من خلال شركات الطيران والمطارات والخدمات الأرضية و 4,9 مليارات جنيه من خلال موردى الخدمات لقطاع الطيران و 2,3 مليار جنيه انفاق العاملين بقطاع الطيران المدنى .

اشار فاضل الى توفير عدد 197 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال قطاع النقل الجوي ، كما أن القطاع يسدد ضرائب قدرها 3,5 مليارات جنيه سنويا هذا مع الأخذ في الاعتبار أن قطاع الطيران المصري لايكلف موازنة الدولة اية أعباء مالية ويتم تمويل جميع مشروعاته وتنميته ذاتيا .