ضبط 35 كيلو من المواد المخدرة بحوزة سائق بالطريق الزراعي غرب الأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالأقصر ، اليوم الأحد ، من ضبط 35 كيلو جرام من نبات البانجو كانت داخل سيارة ملاكي أثناء مرورها بالطريق الزراعي الغربي .

تلقى اللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر إخطارا من ضباط مباحث مركز شرطة القرنة يفيد بضبط 35 كيلو جرام من مخدر البانجو داخل ثلاثة اجولة بالسيارة رقم 40927 ملاكى قنا ماركة هيونداي فيرنا قيادة المدعو وليد حسن رشاد محمد – 29 سنة سائق والمقيم المنشاة الجديدة بندر قنا ، والقادمة من قنا فى اتجاة القرنة على الطريق الزراعى الغربي .

كان قائد السيارة حاول الهروب لدى استيقافه لتحقيق الإشتباه وفقام ضباط خدمات كمين القرنة بمطاردتة وملاحقتة وتمكنوا من ضبطه والسيارة عقب اصطدامه بأحد أعمدة الإنارة على جانب الطريق وإصابته بجرح قطعي بالجبهه من الناحية اليسرى .

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة ، وجاري العرض على النيابة العامة .