ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 53 شخصًا في السعودية

اعلنت وزارة الصحة السعودية على موقعها الالكتروني اليوم الاحد ارتفاع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الى 53 شخصا من بين 127 اصابهم المرض في السعودية بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية.

لكن الموقع لم يحدد هوية الشخص او مكان الوفاة مكتفيا بذكر عدد الوفيات.

بالاجمال تشكل السعودية اول نواة لفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وسجلت اكبر عدد من الاصابات منذ ظهور الفيروس في سبتمبر 2012.

وسبق ان ادى الفيروس الى وفاة 64 شخصا من بين 150 حالة مؤكدة منذ سبتمبر 2012 بحسب اخر نشرة لمنظمة الصحة العالمية في 4 نوفمبر.

وتعتقد المنظمة ان الفيروس ينتقل عبر الحيوانات لكنها لم تتمكن حتى الان من العثور على اثباتات ملموسة على ذلك.