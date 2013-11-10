وزير النقل يجتمع مع رؤساء هيئة الطرق والكباري وشركات الطرق

استعرض الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل والمواصلات اليوم الأحد مع رؤساء الهيئة العامة للطرق والكباري وشركات الطرق التابعة لوزارة النقل تقدم سير العمل بالخطة الاستثمارية ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وتبلغ خطة المشروعات الاستثمارية في قطاع الطرق لهذا العام حوالي 3.9 مليار جنيه .

قال الوزير -فى تصريح اليوم -إنه تم تخصيص 1.4 مليار جنيه لأعمال صيانة الطرق وهو رقم غير مسبوق وقد تم استخدام الاعتمادات المقررة للربع الأول من موازنة العام الحالي بالكامل وبلغ عدد المشروعات الجاري العمل بها نحو 40 مشروعاً بإجمالي أطوال بلغت 1400كم ما بين الانشاء والتجديد والصيانة.

وأكد أنه تم الانتهاء من ازدواج طريق السنبلاوين – كفر صقر وكذلك الانتهاء من المرحلة الأولي من طريق توشكي – ارقين ، مضيفا أنه من المخطط الانتهاء من الطريق الدائري حول مدينة الأقصر، و كوبري الكلابية العلوي بمحافظة الأقصر وإنشاء حمايات السيول بالعريش والمرحلة الأولي من الطريق الدائري الإقليمي في المسافة من ( بدر إلي العاشر من رمضان).

وأضاف الدكتور الدميرى أنه من المخطط الانتهاء من طريق مصر – الاسكندرية الصحراوي الحر بالكامل بالتنسيق مع القوات المسلحة في يونيو 2014 وانه سيتم الانتهاء من الوصلة من بوابة رسوم العامرية وحتي مدينة الإسكندرية في نفس التوقيت حتي يتم الانتهاء من الطريق بصفة متكاملة بما يسهم في تحقيق الراحة والأمان لمستخدمي الطريق .

واستعرض وزير النقل خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات ازدواج طريق طنطا – دمياط ، واستكمال ازدواج طريق أسيوط – سوهاج الصحراوي وإنشاء محور بني مزار على النيل بمحافظة المنيا ، بالإضافة إلى استعراض كافة المشروعات الجارية في صيانة الطرق ووجه بضرورة الاهتمام الشديد بأعمال صيانة الشبكة الحالية لتحمل الأحمال المرورية العالية الواقعة عليها ، وضرورة الانتهاء من أعمال صيانة الطريق الساحلي الدولي قبل منتصف العام القادم .

أ.ش.أ