نشطاء: هدنة بين الثوار وقوات النظام فى ضاحية قدسيا بريف دمشق

قال نشطاء سوريون إن مسئولى الحكومة والثوار اتفقوا على هدنة لتخفيف حصار مستمر منذ أسبوع حول ضاحية قدسيا بريف دمشق والتى يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.

وقال فريق قدسيا الإعلامى فى ساعة مبكرة اليوم الأحد، إن الاتفاق أبرم بين شيوخ محليين ومسئولى حكومة الرئيس بشار الأسد، الذى حاصرت قواته قدسيا طوال الشهر الماضى. وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان يوم السبت فى وقت متأخر إن الاتفاق يسمح بدخول الأغذية لسكان المنطقة.

وفى الأسابيع الماضية حاول وسطاء سوريون تخفيف الحصار فى مناطق عديدة سواء من جانب قوات الحكومة أو من جانب مقاتلى المعارضة.

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