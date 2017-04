جلسة خاصة بين مايا دياب وملحم زين وزوجته

السفر أحياناً كثيرة يجمع الفنانين بلا موعد وبلا هدف واحد وإن كانت الوجهة واحدة. فالفنان ملحم زين توجه مؤخراً برفقة زوجته تماني إلى تركيا وذلك من أجل استثمار قطعة أرض كبيرة يملكها في اسطنبول على مقربة من مطار أتاتورك. وقد يستثمرها بمعية رجال أعمال أتراك يبنون عليها مجمّعاً تجارياً ضخماً. وبعد انتهاء ملحم من الإتفاق على هذا المشروع سوف يتوجه إلى فرنسا لقضاء إجازة برفقة زوجته. في حين أن الفنانة مايا دياب كانت وجهتها أيضاً إلى تركيا بدعوة من شركة Make Up For Ever لافتتاح أكبر مجمّع خاص لهم في اسطنبول. وكان برفقتها مصمم الأزياء نيكولا جبران . قبل توجّه ملحم زين إلى الطائرة التقى بمايا في صالون الشرف وتبادلا التحية قائلاً لها: "الظاهر أن يوسف حرب سوف يبدأ برحلات "شط بحر الهوا" باكراً. فسألته "سيدتي": "هل ستكون مشاركاً في هذه الرحلات"؟ فردّ قائلاً:" "أنا شعار هذه الرحلات" (أي أنه سيكون مشاركاً دائماً في "شط بحر الهوا"). فسألته مايا: إلى أين أنت متوجه الآن"؟ فقال لها:" إلى تركيا". فردّت مايا: إذاً أراك في الطائرة".

إطلالة مايا كانت محط الأنظار في قاعة الوصول في مطار أتاتورك في تركيا. وكانت إحدى السيدات الصينيات تنظر إليها وتبتسم. وطلبت من مايا التقاط صورة معها قائلة لها باللغة الإنكليزية:" أنت جميلة جداً ووقوفي معك سيظهرني قصيرة القامة". ضحكت مايا قائلة: "لا تهتمي. سأنحني قليلاً كي يصبح طولي مناسباً مع طولك".

اللافت أن مايا لم تتوقف عن التحدث هاتفياً طوال فترة الرحلة من بيروت إلى اسطنبول. فكانت تتكلم هاتفيا وتردّ على تحيات الناس في آن واحد. وعندما سألتها "سيدتي" لحظة وصولنا سوياً إلى مطار أتاتورك كيف بإمكانك التوفيق بين الردّ هاتفياً والحديث إلى الناس ردّت مايا قائلة: "هذا سر مايا دياب".

