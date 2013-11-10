تشكيل لجنة لتطوير وتسويق المناطق الأثرية بأسيوط

أعلن اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط ، عن مخاطبتة وزيري الآثار والسياحة لتمويل ترميم بعض المناطق الأثرية المكتشفة حديثاً بالمحافظة وإعادة ترميم بعض القصور الاثرية ومناطق الحفائر مثل دير البلايزة وحمام ثابت ووكالة لطفي ، وفتح مكاتب لوزارة السياحة بالمحافظة ، كما أصدر تعليماته بإزالة الإشغالات والتعديات على قناطر أسيوط والوكالات الاثرية بالمحافظة في أسرع وقت لاستكمال اعمال الترميم بها ، جاء ذلك خلال اجتماع لمناقشة تطوير الاماكن الاثرية بالمحافظة وحل مشاكلها ودراسة مقترحات الحل بحضور جمال آدم سكرتير عام المحافظة ومسئولي السياحة والأثار بالمحافظة ووكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والاحياء.

وقرر محافظ أسيوط تشكيل لجنة لتطوير المناطق الأثرية بالمحافظة وتسويق وتنشيط تلك المناطق سياحياً وبحث سبل تنشيط السياحة برئاسة جمال آدم سكرتير عام المحافظة وتضم فى عضويتها كلا من هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة وإدارة السياحة ومسئولي الاثار ورؤساء المراكز والاحياء والمعنيين بالآثار.

وأكد عبد الستار أحمد مدير عام آثار أسيوط أنه جارى استكمال أعمال تطوير وترميم متحف ألكسان بمدينة أسيوط بعد وصول الاعتمادات المالية اللازمة من الوزارة مشيراً إلى أنه جاري إستكمال باقي موافقات الأجهزة التنفيذية المختلفة لتطوير منطقة آثار جبل أسيوط.