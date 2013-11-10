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تونس تعفي المنتجات الصناعية الجزائرية التي تدخل أراضيها من الضرائب

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تونس تعفي المنتجات الصناعية الجزائرية التي تدخل أراضيها من الضرائب تونس تعفي المنتجات الصناعية الجزائرية التي تدخل أراضيها من الضرائب

أكدت رئاسة التونسية في بلاغ لها يوم أمس 09 نوفمبر 2013 أنه سيتم إعفاء جميع المنتجات الصناعية الجزائرية التي تدخل التراب التونسي ، من دفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل كليا ، كما سيتم في المقابل تمتيع قائمة أولى للمنتوجات التونسية بنفس الامتيازات عند دخولها التراب الجزائري.

ويهدف هذا الاتفاق التجاري التفاضلي بين تونس والجزائر، الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد يوم 6 نوفمبر الجاري ، إلى جانب البروتوكولين رقم1 و2 وملاحقه إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي والتدرج نحو إرساء منطقة للتبادل الحر بين البلدين من خلال دعم علاقات الشراكة وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة .

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