بالأرقام .. جاريث بيل يتفوق على أوزيل

برهنت صحيفة ماركا الإسبانية بالأرقام، تقديم الويلزي جاريث بيل مع ريال مدريد أداء أفضل من الذي يقدمه مسعود أوزيل مع أرسنال.

واعتمدت الصحيفة واسعة ذائعة الصيت في إسبانيا وأنحاء العالم، على ذلك من خلال الإحصائيات الخاصة باللاعبين خلال المباريات التي شاركا فيهامنذ بداية الموسم.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد عشر مراحل في الدوري الإسباني والإنجليزي، فإن جاريث بيل خاض عشرة مباريات، أحرز خلالها أربعة أهداف، وصنع أربعة آخرين.

في الوقت الذي أحرز فيه أوزيل ثلاثة أهداف مع أرسنال وصنع أربعة لزملائه، ولكن خلال 11 مباراة، حيث لعب أوزيل مباراة إضافية عن بيل الذي غاب لفترة قصيرة عن الملكي بداعي الإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تأثير أوزيل مع أرسنال كان أسرع من بيل مع ريال مدريد، حيث تألق الألماني الدولي مع المدفعجية منذ البداية بإحرازه ثلاثة أهداف في شهر أكتوبر، أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، وهدفين في مرمى نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أن بيل بدأ مشواره في الليجا أمام فياريال وأحرز هدفا، وعندما بدأ المشاركة بانتظام بعد شفائه من الإصابة كانت مباراة برشلونة في كامب نو هي الوحيدة التي لم يسجل فيها أو يصنع أهدافا.

إلا أن بيل عاد للتألق بإحرازه هدفين وصناعة هدفين آخرين في مباراة التي انتهت لصالح الملكي 7-3 أمام سيفيليا،قبل ثم صنع هدفين في مرمى رايو فايكانو، وتسجيل هدفا في مرمى يوفنتوس في دوري الأبطال، وأخيرا صناعته لهدف في مباراة ريال سوسييداد، التي انتهت لصالح فريقه 5-1.