أسهل تسريحات الشعر الطويل

تتمتّع صاحبة الشعر الطويل بفرص أكبر لتسريح شعرها، لهذا موقع " سيدتي نت " يقدّم لك" أبرز وأسهل هذه التسريحات لتتألقي بها في اي وقت.

هذه التسريحات هي الأكثر رواجاً في صفوف عروض الأزياء العالميّة، فاختاري لنفسك واحدة منها كما يمكنك متابعة هذه النصائح لتحصلي على شعر طويل.

- تناولي أقراص الفيتامينات، فشعرك بحاجة إلى الزنك والبيوتين لكن احذري المبالغة في تناول الفيتامينات.

- لا تبالغي في تمشيط الشعر، فبعكس المقولة الشائعة بأن تسريح الشعر يساعد في إطالته، فإن التسريح المستمر يضعف الشعر ويزيد من تساقطه، كذلك شد الشعر إلى الخلف بقوة.

- استخدمي فرشاة صحية لشعرك، ولا تشاركي أحدا بها أبدا، لا تستعملي الفرشاة ذات الحواف البلاستيكية الحادة أو ذات الزوايا المعدنية، لأنها تسبب تقصف الشعر.

- استخدمي مستحضرات خاصة للعناية بالشعر، ولا تبخلي على شعرك أبدا.تحتوي معظم المستحضرات التجارية الرخيصة على مواد كيماوية تؤذي الشعر وتؤدي إلى جفافه وتقصف أطرافه.

- لا تقومي بشد أو ربط شعرك لفترات طويلة، واتركيه على راحته .

- قومي بتغذية شعرك بعد تنظيفه عن طريق عمل حمام الزيت، فهذه المواد تساعد في الحفاظ على رونق الشعر وجماله.

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