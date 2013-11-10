16 ألف غرام ذهب للمشاركين في «وزنك ذهب»

اختتمت بلدية دبي مبادرتها «وزنك ذهب» بحفل مميز أقيم في حديقة زعبيل، تم فيه تكريم المشاركين الذين نجحوا في تخفيض أوزانهم خلال المبادرة، بحضور مدير عام بلدية دبي ومساعدي المدير العام وممثلي الجهات الراعية للمبادرة، وممثلي وسائل الإعلام في الدولة وخارجها.

وكرم المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي المشاركين الذين تميزوا في إنقاص أوزانهم عن بقية المشاركين، بعد أن ألقى كلمة أكد فيها أهمية وجود مثل هذه المبادرات المجتمعية الهادفة إلى توعية أفراد المجتمع وغرس الوعي الصحي لدى أفراده للاهتمام بصحتهم.

موضحاً أن بلدية دبي ستواصل دعمها لذلك بإطلاق مفاجآت ومبادرات سيستفيد منها أفراد المجتمع، ودعا الجمهور إلى التفاعل والتواصل مع الدائرة والمشاركة دائماً معها من خلال هذه المبادرات الهادفة.

تهنئة

وهنأ الفائزين بالمبادرة على جهودهم التي بذلوها تجاه اعتنائهم بصحتهم واستجابتهم لمثل هذه المبادرات المجتمعية الهادفة، موضحاً أن القيمة الأساسية للاشتراك في مثل هذه المبادرات ليس تحقيق الجانب المادي، وإنما الوعي والاهتمام بالصحة التي تعتبر الأساس والمكسب الحقيقي في الحياة.

وصاحبت الحفل فقرات وعروض، كما قام المهندس حسين ناصر لوتاه بتكريم الشركتين الراعيتين للمبادرة، هما مركز دبي للسلع المتعددة ومركز دبي للذهب.

دعم

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: «نفخر في مركز دبي للسلع المتعددة بالدور الذي لعبناه إلى جانب كل من بلدية دبي ومجموعة دبي للذهب والمجوهرات».

وأضاف: «أودّ أن أتقدم بالتهنئة لكل من شارك في مبادرة «وزنك من ذهب». وفيما شكل الدعم الذي قدمه مركز دبي للسلع المتعددة للحملة على شكل عملات ذهبية تبلغ قيمتها 100 ألف درهم إماراتي، عاملاً محفزاً، إلا أن الجائزة الحقيقية هي المواظبة على اتباع أنماط معيشية صحية».

تكريم

وخلال الحفل تم تكريم الذين نجحوا في خفض أوزانهم ضمن المبادرة، وكان على رأسهم أحمد إبراهيم الشيخ من سوريا الذي نجح في تخفيض 26 كيلوغراماً من وزنه، كما تم تكريم الذين خفضوا أكثر من 20 كيلو وهم ارتسيوم ديزندزيفاتيسكي من بيلاروسيا، ومنير موكاناكيل من الهند واشوك بهادرا من الهند وبالتاج سينج من الهند وراجوناث بالاسبرامانيام من الهند.

كما تم تكريم الفائزين الذي خفضوا أكثر من 15 كيلوغراماً وهم محمود ادريس من مصر وسامية قريشي من الولايات المتحدة وهيثم السيد من مصر ونهى الشقرا من فلسطين، وكيران نيجهاوان من الهند وأحمد راشد من الإمارات وباتريك بوريس من صريبا، وثاني محمد من تنزانيا، وبوريس متروفانوف من روسيا.

وعمر محمد من مصر وبرييا فسوانثان من الهند واوليفر ميشيل من فرنسا، ومحمد حيد من باكستان، وشاوقون صونج من الصين، وعمر نبيل من سوريا، ومريم فضالة ومارينا عبدالرؤوف، ورانا عرفان من باكستان، واحمد سالم الخروصي من الإمارات، ولوجين مازن من سوريا .

ومحمد عبدالرحمن من مصر، ويد لونت من استراليا، وعبدالله جمال الشامسي من الإمارات، ووليد نعيم من الأردن، وجوروميل كارونان من الفلبين، وافيف ايمتياز من الهند، وسهيل مصطفى من الهند، ورافايا جاقنيش وجانيش ناديو من الهند.

إقبال

ويذكر أن المبادرة شهدت إقبالا كبيرا وتجاوبا من أفراد المجتمع، وبالتالي نجحت في غرس الوعي لديهم تجاه ممارسة الرياضة والحفاظ على صحتهم من خلال الغذاء، وتحرص بلدية دبي دائما على إطلاق المبادرات المجتمعية التي تعود بالنفع على مجتمع الإمارة كنشر الوعي الصحي والبيئي، وهذه المبادرة حرصت بلدية دبي على إطلاقها بهدف الحفاظ على الصحـــة العـــامة، و تغــيير الســـلوكيات الغذائية، والتغـــذية السليمـــــة، وتشجيع المجتمـع على ممارسة الرياضة.

رياضة

تعد مزاولة الرياضة من الأشياء المهمة والأساسية، لأنها تعنى الصحة والفائدة والتكوين الصحيح للإنسان ومن مختلف الأعمار..

فالرياضة تحصن الجسم من الآفات والأمراض وتقضي على الخمول والشيخوخة المبكرة كونها تعنى بالصحة والفائدة والتكوين الصحيح للإنسان ومن مختلف الأعمار..

والمشي رياضة لها آثار إيجابية على كل أعضاء الجسم، خاصة الدورة الدموية، ويتحول عند البعض من عادة محمودة إلى ضرورة تقترن بأهمية حرق الدهون الزائدة.