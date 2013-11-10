الشرطة الفلبينية : إرتفاع حصيلة ضحايا إعصار “هايان” إلى 10 آلاف شخص

أعلنت الشرطة الفلبينية أن ما لا يقل عن 10 آلاف شخص قتلوا في إقليم ليتي بوسط الفلبين بعد أن اجتاح الإعصار “هايان” الإقليم مبتلعا مدنا ساحلية.

ونقلت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الأحد عن كبير مفتشي الشرطة “إيلمر سوريا” قوله إن ما بين 70 إلى 80% من المنطقة الواقعة في طريق “هايان” في إقليم ليتي دمرت، مضيفا أن حاكم الاقليم وكبار المسئولين عقدوا اجتماعا قدروا خلاله عدد القتلى بنحو 10 آلاف شخص.

وكانت الحكومة الفلبينية قد أوضحت أن أكثر من 4 ملايين نسمة يعيشون في المناطق التي عبرها الإعصار “هايان”.

يشار إلى أن الاعصار “هايان” كان قد اجتاح أول أمس الجمعة المناطق الواقعة وسط الفلبين، قبل أن يضرب 4 جزر أخرى على الأقل، فيما بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 379 كيلومترا فى الساعة وبلغ ارتفاع الأمواج 15 مترا.

أ ش أ