الأخبار المتوقعة من اليوم السابع ليوم الأحد

القاهرة.. يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعاً، بمقر الأمانة العامة، برئاسة ليبيا، لبحث المبادرة المصرية الخاصة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل، واتخاذ موقف عربى موحد حول أسلوب التعامل معها، ووضعها موضع التنفيذ.

القاهرة.. يلتقى فريق كرة القدم بالنادى الأهلى مع فريق أورلاندو بيرتس، بطل جنوب أفريقيا، فى لقاء العودة للمباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا.. وتقام المباراة فى السادسة مساء على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القاهرة.. تعقد وزارة الطيران المدنى، مؤتمرًا دوليًا بمقر الوزارة، بعنوان الاستراتيجيات والخطط المستقبلية لتطوير قطاع الطيران المدنى، ويهدف المؤتمر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للارتقاء بهذا القطاع الحيوى.

القاهرة.. تنظر محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة قضية وقف التجديد النصفى بنقابة المهندسين الرئيسية والفرعية بالمحافظات لانتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين، والتى بدأت فى 5 أكتوبر وانتهت فى 24 أكتوبر، وذلك بمخالفتها للمادة 10 من القانون والتى كان من المقرر أن تبدأ فى شهر يناير.