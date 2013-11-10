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الأمراض المزمنة وخلل الأوعية الدموية يسببان بصق الدم من الفم

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الأمراض المزمنة وخلل الأوعية الدموية يسببان بصق الدم من الفم الأمراض المزمنة وخلل الأوعية الدموية يسببان بصق الدم من الفم

متى يخرج الدم من الفم؟ وهل يكون ذلك إشارة أو دلالة على إصابة الفرد بمرض؟ خاصة عندما يصاحب السعال الذى يخرج من الفم خروج دم، مما يسبب عدد من الاضطرابات للمريض، وهل كل ذلك يتمثل فى الشعب الهوائية التى تمثل معظم حالات خروج الدم من الأنف؟

أكد دكتور زكريا ربيع استشارى أمراض الأنف والأذن والحنجرة، أن هناك أسبابا رئيسية تؤدى لبصق الدم من الفم، كالإصابة بالأمراض المزمنة، ووجود أورام أولية فى الشعب الهوائية، مشيرا إلى أن الخلل فى الأوعية الدموية، أووجود خراج بالفم قد يسبب النزيف، موضحا أنه أمر بسيط يتطلب العلاج لوقف ذلك النزيف.

وأشار إلى أنه بالفحص قد يكتشف وجود أجسام غريبة فى مسالك التنفس، أو وجود اضطرابات بتخثر الدم، ناصحا بأهمية الخضوع للفحص حتى ندرك السبب الحقيقى لبصق الدم من الفم.

وأوضح أن العلاج يتطلب خطوات، وهى فحص المريض بالتصوير المقطعى الحاسوبى، وفى الحالات الشديدة للنزيف يظل المريض فترات طويلة بالمستشفى للخضوع للفحص بإجراء تصوير للأوعية الدموية، لفحص الدم الذى يخرج من الفم، وقد يقرر الطبيب حقن الشريان النازف لوقف ذلك النزيف، أى أن كل حالات بصق الدم من الفم تتطلب الفحص لمعرفة السبب الحقيقى الكامن حتى نتمكن من العلاج.

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