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محكمة تأمر بتأجيل جولة الإعادة في انتخابات جزر المالديف الرئاسية

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محكمة تأمر بتأجيل جولة الإعادة في انتخابات جزر المالديف الرئاسية محكمة تأمر بتأجيل جولة الإعادة في انتخابات جزر المالديف الرئاسية

أمرت المحكمة العليا في جزر المالديف بتأجيل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، التي كان مقررا لها الأحد، بعدما لم تسفر الجولة الأولى عن فائز واضح، وفقا لما ذكره مسؤولون في لجنة الانتخابات.

وكان من المقرر إجراء جولة إعادة بين الرئيس السابق وزعيم الحزب الديمقراطي المالديفي، محمد نشيد، الذي حصل على 47% من الأصوات، وعبدالله يمين، مرشح الحزب التقدمي في جزر المالديف، الذي حصل على 30% من الأصوات .

وقالت المحكمة العليا أن أيام متتالية من الانتخابات سيكون أمر غير عملي، وحددت 16 نوفمبر موعدا لإجراء جولة الإعادة .

وكان من المقرر في البداية إجراء جولة الإعادة، الأحد، حيث يتعين انتخاب رئيس جديد قبل الإثنين، وفقا للدستور .

وقضت المحكمة العليا، السبت، ببقاء الرئيس محمد وحيد حسن وحكومته في السلطة إلى أن يتم انتخاب خليفة له، لتجنب أزمة دستورية .

وخاض «حسن» الجولة الأولى في سبتمبر الماضي، لكنه حصل على نسبة 5% من الأصوات وبالتالي سحب ترشحه.

ويقدر عدد الناخبين في جزر المالديف ذات الأغلبية المسلمة والواقعة في المحيط الهندي بنحو240 ألف ناخب.

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