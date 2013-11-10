مساعد وزير الصحة: معظم البيانات حول أزمة نقص الدواء "إشاعات"

كشفت الدكتورة فاتن عبد العزيز، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الصيدلة، أن مصر تشهد حاليا أزمة دواء "مفتعلة"، عن طريق إشاعة بيانات بوسائل الإعلام حول نقص أدوية بالسوق المصرى بأرقام مبالغ فيها، كنقص 600 دواء على سبيل المثال.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أزمة نقص الدواء موجودة ولا يمكن إنكارها، لكنها ليست بالصورة التى يروجها البعض، لافته إلى أن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة تجرى حصرا دوريا للأدوية المتواجدة بالسوق المصرى، والتأكد من وجود بدائل ومثائل لها، مع حل مشكلة أى عقار ناقص لأسباب متعلقة بالتسجيل أو عوائق أمام إنتاج المستحضر.