برادلي: لا أعلم ماذا حدث لنا في كوماسي!

يرى بوب برادلي المدير الفني الأمريكي لمنتخب مصر أن الفراعنة كانوا يسيرون على الطريق الصحيح خلال تصفيات كأس العالم 2014، إلا أنه لا يعلم ماذا حدث في كوماسي أمام غانا.

وقال برادلي في تصريحات لبرنامج "بهدوء" على قناة CBC مساء السبت "عملنا عامين في ظروف صعبة، وحاولنا أن لا نفقد تركيزنا."

وتابع برادلي "اللاعبين كانوا مستعدين بشكل جيد لمواجهة غانا ولم يظهر عليهم التوتر أو القلق، وكنا نسير على الطريق الصحيح خلال التصفيات لكني لا أعلم ماذا حدث في كوماسي!"

وخسر الفراعنة أمام النجوم السوداء بستة أهداف مقابل هدف في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأضاف برادلي "لاعبو الأهلي كانوا الأكثر جاهزية بسبب مشاركتهم في دوري أبطال إفريقيا لذلك شكلوا القوام الرئيسي لمنتخب مصر."

وأوضح برادلي "لعبنا بطريقة 4-3-3 في محاولة للسيطرة على وسط الملعب ولكن لم ننجح، حاولنا إعادة حسام غالي بجانب وائل جمعة ومحمد نجيب لإصلاح الدفاع ولكن لم ننجح أيضا، حينما كانت النتيجة 2-1 حاولنا العودة لكن توقيت الهدف الثالث لغانا حال دون ذلك."

وأتم برادلي "في النهاية تلك أشياء تحدث في كرة القدم، وأنا أتحمل المسؤولية كاملة."

ويتعين على المنتخب المصري الفوز على غانا بفارق خمسة أهداف في مباراة الإياب يوم 19 نوفمبر من أجل التأهل لكأس العالم 2014.