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برادلي: استعدادات مصر لغانا تأثرت بفض اعتصام رابعة

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برادلي: استعدادات مصر لغانا تأثرت بفض اعتصام رابعة برادلي: استعدادات مصر لغانا تأثرت بفض اعتصام رابعة

أكد بوب برادلي المدير الفني لمنتخب تأثير فض اعتصام رابعة العدوية على استعدادات الفراعنة لمواجهة غانا في تصفيات كأس العالم 2014.

وقال برادلي في تصريحات لبرنامج "بهدوء" على قناة CBC مساء السبت "فض اعتصام رابعة وتوابعه من تأثير على الحالة الأمنية حال دون استقدام منتخبات قوية لمواجهتها استعدادا لمباراة غانا."

وشهد يوم 14 أغسطس فض اعتصام أنصار الأخوان المسلمين اعتراضا على عزل محمد مرسي في ميدان رابعة، والذي أسفر عن مقتل 578 مواطن وفقا لإحصائيات وزارة الصحة.

وأضاف برادلي "لذلك وجدنا أنفسنا مضطرين لمواجهة الأوغندي."

وواجه الفراعنة منتخب أوغندا قبل مباراة غانا مرتين وحققوا الفوز في المرتين بثلاثية نظيفة، قبل الخسارة من غانا 6-1.

وأضاف برادلي متحدثا عن ضياء السيد "نعم هو يلعب دورا كبيرا في كل قرار اتخذته، ولكن القرار النهائي دائما ما يكون لي."

ويتعين على منتخب مصر الفوز بفارق خمسة أهداف على نظيره الغاني يوم 19 نوفمبر لضمان التأهل إلى نهائيات مونديال 2014.

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