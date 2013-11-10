الفنزويلية Gabriela Isler ملكة جمال الكون لعام 2013

توجت ملكة جمال فنزويلا Gabriela Isler ، ملكة جمال الكون 2013 من بين 86 متسابقة من أنحاء العالم في مسابقة جرت في العاصمة الروسية موسكو.

ووصلت Gabriela، البالغة من العمر 25 عاماً، إلى المرحلة النهائية مع ملكتي جمال إسبانيا والاكوادور ، إذ اختيرت الأولى وصيفة أولى والثانية وصيفة ثانية.

وقد وصل الى المرحلة الثانية 16 متسابقة هنّ ملكات جمال :"كوستاريكا، اوكرانيا، الصين، الاكوادور، بريطانيا، اندونيسيا، فنزويلا ،جمهورية الدومينيكان، بورتوريكو،امريكا، نيكارغوا ،سويسرا، الهند ،البرازيل وإسبانيا إضافة إلى الفليبين.

في حين وصل الى المرحلة الثالثة 10 متسابقات هنّ ملكات جمال إسبانيا، الفليبين، بريطانيا، الهند، البرازيل، امريكا، اوكرانيا، الاكوادور، فنزويلا، وجمهورية الدومينيكان.

ووصل الى المرحلة ما قبل النهائية 5 متسابقات هنّ ملكات جمال الاكوادور ، البرازيل، إسبانيا، الفليبين، فنزويلا.

ووضعت ملكة جمال الكون السابقة الأمريكية Olivia Culpo التاج على رأس الملكة الجديدة التي ذرفت الدموع عند تتويجها.

وغنى النجم Emin في الحفل للملكات خلال عرضهم في فساتين السهرة، كما غنى النجم العالمي Steven Tyler الذي كان ضمن لجنة التحكيم ايضاً.

يذكر أن Gabriela عارضة أزياء فنزويلية، ومقدمة برامج تلفزيونية سابقة وحائزة على شهادة جامعية في الإدارة.

شاهدوا صوراً حصرية من كواليس احتفال ملكة جمال الكون.