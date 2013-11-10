شركة إجزالا للمقاولات المحدودة.. مسيرة عطاء لنماء الوطن

على مدى أكثر من (45) عاماً وشركة إجزالا المحدودة تعمل وبخطوات ثابتة في خدمة النهضة الشاملة التي تعم أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث ساهمت بنصيب وافر في عمليات الانشاء والتشييد في مختلف مناطق المملكة، وقد سعت دوماً للتطوير والتحديث مما جعلها تجمع بين الأصالة والخبرات الفنية المتراكمة والمواكبة للمستجدات التقنية والهندسية.

وتتنوع أنشطة الشركة في مجال المقاولات العامة من أعمال البناء والكباري والطرق والأنفاق ومشروعات المياه والصرف الصحي ومحطات الكهرباء والسدود بل تمتد إلى الأنشطة التخصصية والمكملة لنشاط المقاولات مثل الخرسانة الجاهزة ومشتقاتها.

حيث إن شركة إجزالا مصنفة في مجال الطرق بالدرجة الأولى ضمن تصنيف وزارة الاشغال والإسكان – وكالة تصنيف المقاولين.

وقد حازت الشركة على سمعة متميزة في تنفيذ المقاولات على مستوى من التقنيات العالية وذلك بشهادة الجهات الحكومية والجهات الخاصة التي عملت الشركة معها.

وتتضافر الجهود داخل أسرة الشركة بين الإدارة وجميع العاملين من مهندسين وفنيين وإداريين وعمال ممن يتميزون بالكفاءة والجدية منتشرين في أكثر من (50) موقع عمل داخل المملكة العربية السعودية وذلك للوصول إلى أعلى وأشمل أداء عن طريق متابعة أعمال التنفيذ لكافة المشروعات الجاري تنفيذها.

كما تحرص الشركة على عامليها بتقديم أقصى وأرقى خدمات ممكنة سواء طبية أو اجتماعية مما يؤثر إيجاباً على أداء العاملين ويحافظ على شعورهم بالانتماء للشركة.

وقد ازدادت خبرات الشركة المكتسبة في تنفيذ المشروعات ونمت معارفها في شتى نواحي المقاولات مما سمح لها بزيادة قدراتها وتجهيزاتها في تشكيل طاقم متكامل من المعدات والآلات بشتى أنواعها بالإضافة إلى خلاطات الاسفلت التي تعمل بنظام الحاسب الآلي والتي تضمن الجودة في الانتاج، وأنواع عديدة من كسارات المواد التي تحرص على انتاج المواد ذات الجودة والتي تلبي المواصفات القياسية المطابقة والمعتمدة لدى الجهات المعنية.

ومهام التخطيط والتنفيذ في الشركة تقوم بها نخبة من أفضل المهندسين والفنيين المهرة المتخصصين وذوي الخبرة في مجالات أعمال الشركة المختلفة.

وعلى مر العقود فقد ساهمت الشركة في مجال المقاولات وحازت على سمعة متميزة في تنفيذ المقاولات وهي عضو فعال في مجموعة من الهيئات والمنظمات الدولية والعربية المتخصصة وفي مقدمتها اتحاد الطرق الدولي والاتحاد العربي للنقل البري.

وقد ساعد أسلوب العمل والكفاءة المتميزة في الشركة في فوزها بالعديد من العقود والمناقصات العامة والخاصة بتعاون مثمر بين طاقم العمل من مهندسين وإداريين وفنيين واستشاريين ومالكين.

وقد كان للشركة شرف المشاركة الفعالة في بناء وتطوير شبكة الطرق في المملكة، حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من مشروعات الطرق تضم طرقاً مزدوجة ومفردة وتقاطعات رئيسية وأنفاقاً وجسوراً في مختلف مدن المملكة.

وخلال مسيرة عمل الشركة التي تتجاوز أربعة عقود من الزمن قامت الشركة بتنفيذ العديد من المشروعات لوزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية وكذلك مشروعات البلديات ومشروعات أمانة الرياض وأمانة منطقة الطائف وهيئة المدن الصناعية بالإضافة لمشروعات القطاع الخاص.

وحرصاً من الإدارة على التطوير تقوم الإدارة بتطوير جهودها باستمرار سواء بإدخال العناصر البشرية المؤهلة أو الأنظمة الادارية الحديثة والحرص على أتمتة العمل أو بإدخال أحدث المعدات المتعددة لمواكبة العصر ولتنفيذ أكبر المشروعات، ومن أهم المشروعات التي نفذتها شركة إجزالا خلال هذه المسيرة نذكر منها:

نفذت شركة إجزالا العديد من المشروعات والتي ساهمت في تحسين البنية التحتية لمختلف مناطق المملكة.

حيث نفذت مشروعات متعلقة بالصيانة الوقائية لطرق الدمام واستكمال اصلاح المسار الحالي لطريق الطائف - الباحة، واستكمالات بعض الطرق بمنطقة المدينة المنورة، واستكمال اصلاح المسار الحالي لطريق الحوطة - الأفلاج، وإصلاح طريق الرياض - الحوطة - خميس مشيط، بالإضافة إلى ازدواج طريق الطائف - الباحة، والصيانة الوقائية لطرق مكة - الطائف، والصيانة الوقائية لطريق الرياض - الخرج - حرض، وتنفيذ طريق بلاد طويرق - مكة المكرمة، وبعض الطرق بمنطقة الرياض منها الجبيلة - العيينة، وتنفيذ طريق بلاد ربيع بالمدينة المنورة.

والعديد من المشروعات في مختلف مناطق المملكة.

كما نفذت شركة إجزالا العديد من المشروعات في مشروعات درء أخطار السيول للخرج والقرى التابعة لها وإنشاء عبارات لتصريف السيول مع التكسية وتحسين أرصفة شوارع متفرقة بمدينة الرياض وسفلتة طرق وأرصفة وإنارة بالحلوة وسفلتة وأرصفة وإنارة بالطائف والقرى التابعة، وإنشاء عبارات لتصريف السيول للخرج والقرى التابعة لها، والإنارة التجميلية لطرق الأمير محمد بن عبد العزيز - الرياض، وإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية بمدينة الرياض، وتنظيم الجزر الوسطية بمدينة الرياض.

وقد ساهمت شركة إجزالا بالارتقاء في البنية التحتية التي تشهدها المملكة العربية السعودية من خلال مجموعة كبيرة من المشروعات التي نفذتها الشركة والمشروعات القائمة.

وتستمر مسيرة التنمية والعطاء للشركة في الفترة الحالية بتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية والتابعة لعدة وزارات وهيئات بالإضافة إلى المشروعات التي تمت ترسيتها نذكر منها على سبيل المثال: الطرق الزراعية بمنطقة مكة المكرمة، ودرء أخطار السيول للخرج والقرى التابعة لها، وصيانة طرق مكة - الطائف، واستكمال امتداد الضلع الجنوبي الشرقي إلى خشم العان، واستكمال طرق المدينة المنورة، بالإضافة إلى استكمال ازدواج الطائف - الباحة تقاطعات، وصيانة وقائية طرق الرياض - الخرج - حرض، واستكمال بعض طرق مكة (المجموعة السادسة والعشرون)، وإنشاء طريق خدمة بطول 110 كلم من طريق رماح في اتجاه رأس الخير، والأعمال التكميلية لطريق الأمير سلمان بالرياض، بالإضافة إلى مشروعات كثيرة تابعة لعدة جهات حكومية وخاصة.

وتحرص الشركة على المساهمة في تنفيذ مشروعات الطرق والبنى التحتية حيث ان مشاركة الشركة في تلك المشروعات سيسهم في الحرص على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتقديم أفضل الخدمات في بناء الطرق وبما يسهم كذلك في تقديم خدمات لصناعة التنمية في بناء الوطن، وتطمح شركة إجزالا إلى توسيع نشاطها في مجال المقاولات لمواكبة عجلة التقدم والنهضة في ربوع المملكة.

وتؤكد إدارة الشركة أن شبكة الطرق في المملكة تمثل نقلة نوعية كبرى في مجال التنمية السعودية التي تعيش عصراً زاهراً في عهد باني المجد الحديث للملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله -.