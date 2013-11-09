وزير التموين : انفراجة فى أزمة اسطونات البوتاجاز خلال 48 ساعة المقبلة

أكد محمد أبوشادي وزير التموين أنه سيكون هناك انفراجه فى أزمة أسطوانات البوتاجاز خلال 48 ساعة المقبلة.

وقال أبو شادي، فى تصريح خاص للقناة الاولي بالتليفزيون المصري مساء اليوم “السبت”، إنه لابد وأن يكون هناك انفراجه فى أزمة البوتاجاز خلال 48 ساعة القادمة لان الكميات التى يتم توزيعها أكثر من الطبيعي.

وأشار إلى أن الرقابة هى الوسيلة الوحيدة لإنهاء الأزمة، موضحا أنه يتم عمل دوريات رقابية مشتركة من قبل مفتشي التموين ورجال مباحث التموين من أجل الرقابة على بيع تلك الاسطونات.

وأضاف أن وزارة البترول ستعمل على زيادة عدد خطوط خدمة الدليفري والتي تم البدء فيها بـ12 خطا حيث سيتم تشغيل 100 خط إضافي سيتم البدء ب 50 خطا خلال اليومين القادمين على أن يتم تشغيل الباقي خلال الاسبوع المقبل.

ا.ش.ا