وكيل حزب النور بكفر الشيخ : الكذب يتربع على إعلام الإخوان

أكد محمد عياد، وكيل حزب النور بكفر الشيخ، إن الكذب لايزال متربعاً على عرش الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان ،موضحاً أنها لا تفترعن الاستمرار فيه وانتهاجه كوسيلة للوصول لأهدافها سواء كانت شريفة أو عفيفة أو نزيهة أو كريهة.

وأضاف عياد أن الوقت الحالى يشهد انتشاراً لهذا الكذب على صفحات تابعة لهم منها أخباراً مفبركة أو موجهة ضد من كان يعرف سابقاً بالأخوة السلفيين للإخوان المسلمين.

وأشار”كان آخرها خبر مباركة حزب النور للإلقاء القبض على أحد أعضائه بكفرالشيخ ، وتسليمه “تسليم أهالي” بعد الجلوس والتحقيق معه لوقوفه ضد الانقلاب ،ومن ثم رفع حماية الحزب له والسماح باعتقاله”.

> وأوضح عياد أن العضو الذى تم القاء القبض عليه ،يدعى سيد الحداد من محافظة كفرالشيخ مركز سيدي سالم أحد اعضاء حزب النور قلبا وقالباً ، كان له أخ يشارك فى المظاهرات مع الإخوان وتعدى بعض المواطنين عليه بالضرب أثناء التظاهرة، فاستعان بأخيه سيد الحداد فتوجه له على الفور للمساعدة والدفاع عنه ،واضطر للمشاجره بينه وبينهم بالفعل ،فقاموا بتصويره أثناء المظاهرات كأنه خرج فيها ،ثم قاموا بتحرير محضر ضده بقسم الشرطه للتعدي عليهم كمتظاهر من المؤيدين ،ثم قامت الشرطة بالقبض عليه نتيجة للمحضر الذي تحرر ضده”.

وتابع عياد ” واتهم الحداد بالنزول في المظاهرات والتعدي علي المواطنين بالضرب ،فقام المسئولين في الحزب بالتواصل مع الجهات المعنية لشرح الأمر ،ولازال التواصل بشأنه قائما مثل باقي المعتقلين”.

> وأضاف أرسل الحداد لإخوته فى الحزب رسالة من محبسه أن يعرفوا الجهات الأمنية بحقيقة موقفه وهو ماحدث بالفعل”.

وأكد عياد أن مايتم نشره عبر صفحات الإخوان به الكثير من مواطن الكذب منها أن الحزب قام بالتحقيق معه أنهم تخلوا عنه ورفعوا غطاء الحزب عنه وأيضاً أنهم قاموا بتسليمه فى الوقت الذى لم يعلموا.