تفعيل مبادرة “السيسي” لتسليم الأسلحة غير المرخصة وإلغاء الأحكام الغيابية بمطروح

أكد العميد علاء أبو زيد مدير مكتب المخابرات الحربية بمطروح لعمد ومشايخ قبائل محافظة بمطروح خلال اجتماعهم اليوم السبت بمقر مجلس العمد والمشايخ ، الخاص ببحث آلية تفعيل مبادرة تسليم الأسلحة الغير مرخصة التي أطلقها الفريق أول عبد الفتاح السيسى النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع أثناء لقائه بممثلي أهالي مطروح خلال زيارته الأخيرة للمنطقة الغربية العسكرية بمدينة سيدي براني

حيث كشف أبو زيد خلال اجتماع اليوم عن إضافة حوافز جديدة للتشجيع على تسليم الأسلحة بإعادة النظر أو إلغاء الأحكام العسكرية الغيابية وكذلك القضاي المسجون فيها عدد من أبناء مطروح من خلال إعادة النظر في هذه القضايا مقابل تسليم ذويهم للأسلحة.

وأكد مدير مكتب المخابرات الحربية بمطروح أن المبادرة الجديدة تبدأ من اليوم السبت ولمدة 3 أسابيع، تتضمن إعادة النظر ومراجعة الأحكام العسكرية الصادرة ضد أبناء مطروح في حالة تسليم ذويهم الأسلحة غير المرخصة،