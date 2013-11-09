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قبيلة المعابدة بالسلوم تسلم 120 قطعة سلاح ضمن مبادرة “السيسي” لتسليم الأسلحة

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قبيلة المعابدة بالسلوم تسلم 120 قطعة سلاح ضمن مبادرة “السيسي” لتسليم الأسلحة قبيلة المعابدة بالسلوم تسلم 120 قطعة سلاح ضمن مبادرة “السيسي” لتسليم الأسلحة

أرشيفية

 

قام ممثلو قبيلة المعابدة بمدينة السلوم الحدودية بجمع عدد كبير من الأسلحة بلغت 120 قطعة سلاح متنوعة لتسليمها إلى القوات المسلحة ، في إطار مبادرة جمع السلاح غير المرخص التي أطلقها الفريق أول عبد الفتاح السيسى النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع أثناء لقائه بعمد ومشايخ وممثلي قبائل مطروح خلال زيارته الأخيرة للمنطقة الغربية العسكرية بمدينة سيدي براني

كما أكد العميد علاء أبو زيد مدير مكتب المخابرات الحربية بمطروح خلال إجتماعه بعمد ومشايخ قبائل محافظة بمطروح اليوم السبت بمقر مجلس العمد والمشايخ ، البحث آلية تفعيل مبادرة تسليم الأسلحة الغير مرخصة بأن هناك مبادرة جديدة تبدأ من اليوم السبت ولمدة 3 أسابيع، تتضمن إعادة النظر ومراجعة الأحكام العسكرية الصادرة ضد أبناء مطروح في حالة تسليم ذويهم الأسلحة غير المرخصة.

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أونا

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